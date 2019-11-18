Olay, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Ayrancılar Mahallesinde, ateşin etrafında 3 kişinin sohbet ettiği sırada, ateşe atılan cam fasulye konservesi genleşerek patladı.

Patlama sonrası kaçan 3 kişinin elbiseleri kısmen yanarken, olayda yaralanan olmadı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: TRT Haber