İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı son COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Son bir ay içerisinde çeşitli nedenlerle 5 defa Covid-19 testi yaptırdım. Son yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Sonucu öğrendiğim andan itibaren evimde istirahat halindeyim. pic.twitter.com/MAlYKpASMi