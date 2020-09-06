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İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı son COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— Fatih Tosyalı
Son bir ay içerisinde çeşitli nedenlerle 5 defa Covid-19 testi yaptırdım. Son yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Sonucu öğrendiğim andan itibaren evimde istirahat halindeyim. pic.twitter.com/MAlYKpASMi
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