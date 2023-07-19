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Türkiye
DHA 19.07.2023 09:21

İskele devrildi, tadilat yapan işçiler 14. katta mahsur kaldı

İstanbul Eyüpsultan'da 32 katlı binanın 14. katında tadilat yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesiyle mahsur kaldı. İşçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 17 Temmuz Pazartesi günü, Güzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesinde bulunan 32 katlı binanın 14. katında meydana geldi.

İki işçi asma iskelede binanın dış cephesinde tadilat yaptığı sırada bilinmeyen nedenle iskele devrildi. İki işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İşçiler cep telefonlarıyla arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

İskele devrildi, tadilat yapan işçiler 14. katta mahsur kaldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile işçilerin mahsur kaldığı yere ulaşmaya çalıştı ancak merdivenin uzunluğu yeterli olmadı. Çevre ilçeden daha uzun merdiven aracı olay yerine getirilerek işçiler asma sepetten alınarak aşağı indirildi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  

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İstanbul Polis İtfaiye
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