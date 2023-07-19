Samsun'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında kavga çıktı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan H.A., O.M. ve Y.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen kahvehane sahibi A.A. da bıçakla yaralandı.

Yaralılardan H.A., O.M. ve Y.K. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne, A.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Barosu ekipleri bıçaklı yaralama olayını yaptığı ileri sürülen H.P.'yi yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.