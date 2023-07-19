Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Dilovası mevkiinde Murat Y.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde giden Erdi M. idaresindeki gıda yüklü kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın ardından bariyerlere vurup bir süre sürüklenen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.