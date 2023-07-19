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Türkiye
AA 19.07.2023 07:48

Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyonla çarpışan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan otomobildeki 7 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikameti Dilovası mevkiinde Murat Y.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde giden Erdi M. idaresindeki gıda yüklü kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından bariyerlere vurup bir süre sürüklenen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

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