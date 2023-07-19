Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi TOKİ mevkisinde A.Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K., yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tatil için Karasu'ya geldiği öğrenilen E.K.'nın ailesi, hastanede sinir krizi geçirdi.
Kazada yaralanan sürücü A.Ç. ise Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.