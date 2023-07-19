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Türkiye
AA 19.07.2023 05:17

Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi TOKİ mevkisinde A.Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K., yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tatil için Karasu'ya geldiği öğrenilen E.K.'nın ailesi, hastanede sinir krizi geçirdi.

Kazada yaralanan sürücü A.Ç. ise Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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