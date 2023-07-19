E-5 Karayolu'ndaki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

E-5 Karayolu Ankara istikameti Kozyatağı mevkisinde seyreden Abdullah Kardaş idaresindeki servis minibüsü kontrolden çıkarak orta alandaki beton bariyerlere çarptı.
Bir süre bariyer üzerinde ilerleye minibüs elektrik direğine çarparak durabildi. Minibüsteki 8 kişiden 4'ü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsün sürücüsü Kardaş ile yaralanan 3 yolcu, olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu E-5 karayolu Ankara istikametinde minibüsün bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.