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Türkiye
DHA 19.07.2023 03:56

E-5 Karayolu'ndaki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

E-5 Karayolu Ankara istikametinde seyreden servis minibüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

E-5 Karayolu'ndaki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

E-5 Karayolu Ankara istikameti Kozyatağı mevkisinde seyreden Abdullah Kardaş idaresindeki servis minibüsü kontrolden çıkarak orta alandaki beton bariyerlere çarptı.

Bir süre bariyer üzerinde ilerleye minibüs elektrik direğine çarparak durabildi. Minibüsteki 8 kişiden 4'ü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsün sürücüsü Kardaş ile yaralanan 3 yolcu, olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu E-5 karayolu Ankara istikametinde minibüsün bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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