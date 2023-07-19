Bursa'da yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri öldü

Eşrefzade Mahallesi'nde dün, 3 katlı binanın giriş katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve İznik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 5 yaşındaki Şirin Tüktaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 yaşındaki Yağmur Tüktaş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün, İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Topkapı Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, dumanları gören komşular durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, anne ve babası işte olan 4 yaşındaki Yağmur, 5 yaşındaki Şirin ve 8 yaşındaki Yusuf Berat Tüktaş'ı evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etmiş, çocuklar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan Şirin Tüktaş, Bursa Şehir Hastanesi'ne, Yağmur Tüktaş ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, Yusuf Berat Tüktaş'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.