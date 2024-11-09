Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.11.2024 12:27

Isınmak için mangal yakan çiftten biri hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çiftten biri yaşamını yitirdi, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Isınmak için mangal yakan çiftten biri hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde iki katlı evin alt katında yaşayan 80 yaşındaki Senem ve Mustafa Akyıl çifti, ısınmak için mangal yaktı.

Akyıl çiftinden haber alamayan üst katta oturan torunları evi kontrol etmek için aşağı indi.

Isınmak için mangal yakan çiftten biri hayatını kaybetti

Kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri giren torunları, çifti hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Senem Akyıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan Mustafa Akyıl, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Türk Yıldızları "Ata'ya saygı" uçuşu yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:26
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
13:24
Abdülhamid Han, Karadeniz'de ilk sondaja başladı
13:19
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
13:12
ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, siyahi vatandaşlara gönderilen ırkçı içerikli mesajları soruşturuyor
13:10
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
13:03
Kalıcı yaz saati uygulaması 20 milyar lira enerji tasarrufu sağlandı
Pilates yaparken meşhur olan kedi Şiraz yeni yuvasını arıyor
Pilates yaparken meşhur olan kedi Şiraz yeni yuvasını arıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ