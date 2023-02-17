Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için farklı ülkelerden pek çok yardım gönüllüsü Türkiye'ye geldi. Filipinler'den yola çıkan ekip de yaklaşık 52 arama kurtarma gönüllüsüyle Adıyaman'a vardı.

Filipinler'de yaşayan Amerikalı itfaiye eri Dean William Solter, 14 Şubat'ta yeni bir işe başlayacaktı. Ancak Türkiye'deki depremlerden haberdar olur olmaz, yeni iş yerindeki yöneticisine gelemeyeceğini söyledi.

Solter, 1999'da yaşanan Gölcük depremi nedeniyle de Türkiye'ye gelmişti. Hazırlıklarını yapıp yola çıkan Solter, yaklaşık 9 bin kilometrelik yolculuğun ardından Adana'ya ulaştı.

Hasar alan yollar nedeniyle Adıyaman'a gidecek araç bulamayan Solter, burada tanıştığı Türk ekip vasıtasıyla Adıyaman'daki sahra hastanesinde ekibiyle buluştu.

"İşe başlayamayacağımı söyledim"

İtfaiye eri Dean William Solter, depremi gördüğünde buraya gelip elinden geldiğince yardım edebileceğini düşündüğünü belirterek, "Şefimi aradım ve deprem için birlik gönderip gönderemeyeceklerini sordum. Daha göndermeye hazır olmadıklarını söylediler. Kendi harcamalarımla buraya geldim. İşime bugün başlamam gerektiği için yeni şefimi arayıp başlayamayacağımı söyledim. Ardından ekipmanlarımın hepsini hazırlayıp uçağa bindim" dedi.

"20 afet gördüm en kötüsü buydu"

Solter, dünya çapında 20'den fazla afette görev aldığını, aralarında en kötüsünün bu deprem olduğunu ifade ederek, "Bugün çok duygusal ve zor bir gündü. Çalışmaya katıldığımız binada 2 kız çocuğunu çıkardık. Depremde vefat ettiklerinde birbirlerine sarılıyorlarmış. O halde dışarı çıkardık. Şu anda burada Filipinler tarafından kurulmuş sahra hastanesinde kalmaktayım. Onlarla çalıştığım için Adıyaman'dayım" diye konuştu.

"Dünyadaki herkesin Türkiye için dua etmesini umuyorum"

Solter, "Buradaki herkes, arama kurtarma görevlisinin ihtiyaç duyabileceği bütün ekipmanları sağladılar. Bize yemek, barınak verdiler, her yönden yardımcı olmaya çalıştılar. Çok iyimser ve misafirperverlerdi. Türkiye dünyadan yardım istedi ve bizler de yardım ettik. Türkiye inanılmaz büyük bir afet yaşadı. Çok korkunç bir olay. Dünyanın Türkiye'ye finansal, medikal anlamda, her yönden yardımcı olması lazım. Türkiye'nin yardım çağrısına cevap verdik, vermeye de devam edeceğiz. Dünyadaki herkesin Türkiye için dua etmesini umuyorum" sözlerini kullandı.

"Artık o bizim ailemizden biri"

İzmir'den Adıyaman'a gelen gönüllü dağcı kurtarma ekibinin lideri Faruk Altunkaynak, "Adana'da Solter ile tanıştık. Adana'ya indiğimizde kendisi 2 Malezyalı kardeşimizle beraber orada bekliyordu. Yollarda araç kullanmak sıkıntı olduğu için 3 kişi bir otobüsü çıkaramıyorlardı. Bizim de katılmamızla beraber araçtaki sayı yükseldi ve ekipmanlarımızla beraber oradan Adıyaman'a intikal ettik. Yaklaşık 5,5 saatlik bir yolculuğumuz oldu. O saatler içerisinde kendisiyle çok samimi olduk. Kendi imkanlarıyla gelip bize yardım etmesi bizi çok mutlu etti. Artık o bizim ailemizden biri. Buradan sonra da daha güzel günlerde kendisiyle görüşmeyi hepimiz istiyoruz" diye konuştu.