Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Dörtyol mevkisinde seyreden O.Y. idaresindeki işçi servisi, aynı istikametteki H.Ö'nün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö. ile 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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