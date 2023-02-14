Bakanlığın koordinasyonunda görevli olanlar ile sivil toplum kuruluşları ve bireysel gönüllü işaret dili tercümanlarından oluşan 110 kişilik ekip, depremin ilk gününden itibaren işitme engelli depremzedelerle daha hızlı iletişim kurmak, ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahada çalışmalara katılıyor.

Ebeveynleri de işitme engelli olan 27 yaşındaki tercüman Keziban Şipar, "ana dili" olarak tanımladığı işaret dilini kullanarak başta Osmaniye olmak üzere depremin etkilediği illerde işitme engelli depremzedelerin barınma, işitme cihazı, cihaz pili ve biyonik kulak gibi ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda aracılık ediyor.

Masal Park otopark alanına kurulan geçici barınma merkezinde işitme engelli iki çocuk ile aileleri arasında iletişimi de sağlayan Şipar, gönüllü ve bölgede görevli diğer işaret dili tercümanlarıyla depremzedelerin yardımına koşuyor.

Keziban Şipar, işitme engellilerin, enkaz altında kaldığında ve sonrasında iletişim kurmakta zorluk çektiğini, bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercümanları olarak bölgede görevlendirildiklerini söyledi.

Ailesi de işitme engelli olduğu için bu işi daha çok severek yaptığını belirten Şipar, televizyon kanallarında görev yapan tercümanların da uzaktan yardımda bulunduğunu dile getirdi.

Bölgedeki her kente yetişip destek sağlamaya çalıştıklarını aktaran Şipar, "İşitme cihazını, koklear implantını, cihaz pilini kaybedenlerle bir şekilde iletişim kurarak onlara destek sağlıyoruz." dedi.

Suriyeli işitme engelli sığınmacılara da yardımcı oluyorlar

Şipar, işitme engellilerin ihtiyaç halinde kendisine görüntülü aramayla ulaştığını bildirdi. Şipar, engellilerin deprem sonrası süreçte edinmeleri gereken bilgileri, duyuruları gruptan paylaştıklarını anlattı.

"Çocuklar cihaz kullandıkları için beni anlayabiliyorlar ama duymadıklarında işaret diliyle, eğer işaret dili bilmiyorsa yavaş yavaş tane tane dudaklarımızı oynatarak iletişime geçiyoruz. Aileler konuştukları için bir sıkıntı olmuyor. Mesela bir çadırda ailenin işitme cihazının pili bitmiş. Çocuklarıyla iletişime geçemiyorlardı. Ertesi gün kendisine 3 kutu pil teslim ettik. Şu an bir sıkıntı yok. Amacımız, onlar duymadıkları için onların eli ayağı olmak, onların duymalarını sağlamak. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Bu mesleği yaptığım için gerçekten gurur duyuyorum."

Şipar, herkesin yardım için seferber olduğunu, 81 ilden tüm işaret dili tercümanlarının el birliğiyle sürece katkı sağladığını belirtti.

Şipar, kısmen duyup cihazla konuşabildiği halde kendilerine yardımcı olan çok insanın bulunduğuna dikkat çekti.

"Suriye'den gelen işitme engelli sığınmacılara da yardımcı oluyoruz. Bizim işaret dilimizi biliyorlarsa bir tercüman aracılığıyla destek sağlıyoruz. Bilmiyorlarsa Arap işaret dili bilen bir uzmana uzaktan erişerek görüntülü destek alıyoruz."