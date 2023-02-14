Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
82 yaşındaki Şerefnaz Nine maaşını depremzedelere bağışladı
Kars'ın Digor ilçesinde 82 yaşındaki Şerefnaz Aydın, yaşlılık maaşını "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışladı.
İlçeye bağlı Başköy köyünde yaşayan Şerefnaz Nine, bankadan çektiği yaşlılık maaşını depremzedelere bağışlamak istedi. "Maaşımı sadece kaymakam beye teslim edeceğim" diyen Aydın, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş'ı ziyaret etti.
Aydın'ın bir aylık yaşlılık maaşını bağışlaması karşısında Karakaş, duygulandı.
Şerefnaz Nine daha sonra kaymakamlık çalışanlarıyla bankaya giderek yaşlılık maaşını AFAD hesabına yatırarak depremzedelere destek oldu.
Aydın, depremzede bölgesindekilere sürekli dua ettiğini söyledi.
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