Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekipler, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki barajları tek tek inceleyerek gerekli önlemleri almaya başladı.

Deprem bölgesi ve yakın çevresinde işletmede bulunan sulama, içme suyu, enerji ve taşkın faydası olan 140 depolamalı tesis incelendi, ilk aşamadaki gözlemsel incelemeler sonucunda acil müdahaleyi gerektirecek bir duruma rastlanmadı.

Tüm barajlar için tekrar detaylı inceleme ve raporlamaların yanı sıra bakım onarım ve rehabilitasyon proje ihalelerinin de hızlıca yapılması kararlaştırıldı.

Sorun tespit edilen 8 barajın son durumu şöyle:

Osmaniye'deki Kalecik Barajı: Krette çatlak oluştuğu tespit edildi. Su sızıntısı gözlemlenmedi.

Kahramanmaraş'taki Kartalkaya Barajı: Krette çatlak oluştuğu tespit edildi. Su sızıntısı gözlemlenmedi.

Malatya'daki Sürgü Barajı: Krette çatlak raporlandı. Su sızıntısı gözlemlenmedi.

Malatya'daki Sultansuyu Barajı: Krette çatlak belirlendi. Gövdede oluşan deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak barajdaki su boşaltılmaya başlandı. Suyun akış yönünde bir sonraki baraj olan Karakaya Barajı rezervuarına kadar bölgeye tedbir amaçlı olarak insan geçişi yasaklandı.

Osmaniye'deki Bahçe Arıklıkaş Göleti: Krette çatlak oluştuğu görüldü. Gövdede oluşan deformasyonların risk teşkil edebileceği değerlendirilerek gölet boşaltılmaya başlanarak minimum su seviyesine indirildi. Halihazırda bir risk bulunmuyor.

Hatay'daki Reyhanlı Barajı: Krette çatlaklar ve gövdede deformasyonlar tespit edildi. Tedbir amaçlı gözlemlere devam ediliyor. Su seviyesi minimum kotun altında ve şu anda herhangi bir risk bulunmuyor.

Gaziantep'teki Nurdağı Hamidiye Barajı: Kret bölgesinde çatlak oluştuğu tespit edildi. Su sızıntısı gözlemlenmedi.

Sosyal medyada gündem olan Yarseli Barajı'nın durumu

Depremin hemen ardından Hatay'daki Yarseli Barajı'nda DSİ teknik ekiplerince yapılan incelemelere göre, kret üzerindeki asfalt yolda çatlakların oluştuğu tespit edildi.

Aktif olarak kullanımından dolayı trafik açısından sorun oluşturmaması amacıyla kret üzerindeki asfalt yol ulaşıma kapatıldı.

11 Şubat saat 12.00'de barajın sosyal medyada patladığı veya yıkıldığına ilişkin haberlerin gündeme gelmesi üzerine daha önce incelenmiş olmasına rağmen ivedi olarak DSİ tarafından iki yönetici uzman görevlendirilerek baraj incelendi.

Ancak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Haberin asılsız olduğu tespit edildi. Ayrıca, Hatay Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapan kullanıcılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Atatürk Barajı'nda herhangi bir sorun yok

Atatürk Barajı da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından DSİ Genel Müdürlüğü teknik ekiplerince 2 defa ve 7 Şubat'ta da 3'üncü kez acilen ve gözleme dayalı olarak incelendi.

Baraja ait tüm ünitelerin gezildiği ilk tetkiklerde herhangi bir soruna rastlanmadı. 9 Şubat'ta Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci başkanlığında ve DSİ Genel Müdürlüğü teknik ekibiyle, öncesinde havadan sonrasında da baraj gövdesine 4. defa gidilerek gerekli incelemeler yapıldı.

Deprem öncesi olan 2019 yılı ve 2023 Ocak ayında, Atatürk Barajı'nın gövde ve diğer yapılarında yapılması gereken bakım onarım iyileştirme işleri ve ilave araştırmalar hususunda DSİ Genel Müdürlüğünce gerekli çalışmalar devam ediyor.

Asi Nehri’nde aşırı su yükselme tespiti

Memba bölümünde 130 metreküp saniye mansap bölümünde ise 100 metreküp saniye yatak kapasitesine sahip Asi Nehri'nin debisinin 09 Şubat saat 11.20’de aşırı yükselmesi uyarısı neticesinde yapılan tespitlerde debinin 15 metreküp saniye mertebesinden 130 metreküp saniye seviyesine hızla yükseldiği görüldü.

Asi Nehri'nin menba tarafında, Suriye Rejimi kontrolü içerisinde yer alan, Rastan Barajı'nda oluşan hasar nedeniyle, tedbir maksatlı dipsavaktan su boşaltıldığı öğrenildi.

Hızlıca Asi Nehri'nin bütünüyle yurda girdiği Eşrefiye Karakolu noktasında ve mansap bölümünde tespitler yapıldı. Suyun yükselmesini engellemek için Afrin Kurutma Kanalı regülatöründe kapaklar açılarak bir kısım suyun Afrin kanalına tahliyesi sağlandı.

Harim regülatöründe de kanat duvarının kırılması ve kapaklarının kullanılamaz hale gelmesinden dolayı, iş makineleri ile müdahale edilerek buradan da su tahliyesi yapıldı.

Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden 12 Şubat tarihine kadar geçen sürede, Rastan Barajı'ndan su bırakılmaya devam edildiği için, sudan dolayı Suriye tarafında Asi Nehri yatağında heyelanlar ve zemin hareketleri meydana gelmesi ile Türkiye tarafındaki Demirköprü Mahallesi'nden memba kısmına doğru büyük barajlanma olduğu görüldü.

Seddelerdeki su yüksekliğinin 1,5-2 metreye çıkması ile sedde duvarlarının aniden yıkılması ve biriken suyun Tayfur Sökmen, Varışlı ve Demirköprü mahallelerini etkileme ihtimaline karşı Devlet Su İşleri ekiplerince Asi Nehri yatağında genişletme yapmak suretiyle barajlanmayı en aza indirmek üzere çalışılmalara hızlıca başladı.

12 Şubat saat 18.00’de Asi Nehri Eşrefiye mevkisinde yapılan debi ölçümünde su debisinin 69 metreküp saniye değerine düştüğü, Asi Nehri akımlarının düşme eğilimine girdiği anlaşıldı. Yapılan müdahaleler ile şu an herhangi bir yerleşim yerinin etkilenmesinin söz konusu olmadığı bildirildi. Ayrıca, Asi Nehri'nin debisi sürekli ölçülmeye devam ediliyor.