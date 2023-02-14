6 Şubat’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra Bingöl’de de seferberlik ilan edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gönüllü öğretmen, öğrenci ve soba ustaları, çadır kentte yaşayan vatandaşlar için soba üretimine başladı.

İlk etapta üretilecek olan 500 adet çadır sobası deprem bölgelerine gönderilecek.

"Devletimiz ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Depremzede vatandaşlar için seferber olduklarının altını çizen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Aşar, üretimin hız kesmeden devam ettiğini söyledi:

"10 ilimizi çok ciddi manada etkileyen bu depremde vatandaşlarımızın deprem sonrasında ısınmaların temin etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu aşamada öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız çok ciddi destek oldular. Şuanda ilk etapta deprem bölgesine gönderilmek üzere 500 adet soba yapıp gönderdikten sonra üretimlerimize devam edeceğiz. Amacımız bu zor günlerde ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanında bulunmaktır. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra farklı zamanlarda ve farklı konularda yine devletimiz ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."