Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İş yerini uyuşturucu imalathanesine çevirmişler
Manisa'daki uyuşturcu operasyonunda iş yerini seraya çevirerek Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu madde imal edildiği bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, seraya dönüştürülen iş yerinde 211 kök Hint keneviri ve 11,6 kilogram esrar maddesiyle karşılaştı.
Kenevirlerin yetiştirildiği iş yerinde, aydınlatma mekanizması, fan, güç Kaynağı, bitki gübresi, havalandırma filtresi, vantilatör, iklimlendirme ve ısı cihazı bulundu.
3 adet ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hint Keneviri Manisa Narkotik Uyuşturucu
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