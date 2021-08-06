Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş vaadiyle internet üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da internet sitesi üzerinden hastanelerde iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Konya'da, polis ekipleri, iş ararken bir internet sitesi üzerinden dolandırıldıklarını belirten 10 kadının şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araştırma kapsamında internet sitesi üzerinden tuzağa düşürülen genç kadınlardan verilen hesap numarasına 120 lira yatırmalarının istendiğini tespit etti.
Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, çeşitli hastanelere personel alımı yaptığını iddia eden ve kendisini firmanın halkla ilişkiler müdürü olarak tanıtan Yasin A.'yı gözaltına aldı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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