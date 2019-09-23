Türkiye
İş makinesiyle kaçak kazı yapan define avcılarına suçüstü23 Eylül 2019 Pazartesi 16:06 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:22
Kars'ta define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 zanlı gözaltına alındı.
Kars'ta, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 zanlı suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı Ağadeve köyü Cezo mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, define bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 zanlıyı suçüstü yakaladı. Bölgede dizüstü bilgisayar, dedektör, kazma ve kürek de ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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