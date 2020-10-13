Devlet üstün hizmet madalyası sahibi iş insanı Jak Kamhi'nin tabutu Türk bayrağına sarıldı, Beyoğlu’nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'na götürüldü.

Törene, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı alındı. Törene eski başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı.

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan 95 yaşındaki Jak Kamhi, tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybetti. Cenazesi, vasiyeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile İstanbul'a getirildi.