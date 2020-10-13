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İş insanı Kamhi'ye İstanbul'da veda
[İş insanı Jak Kamhi / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'de hayatını kaybeden Türkiye'nin öncü sanayicilerinden Jak Kamhi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Devlet üstün hizmet madalyası sahibi iş insanı Jak Kamhi'nin tabutu Türk bayrağına sarıldı, Beyoğlu’nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'na götürüldü.
Törene, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı alındı. Törene eski başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı.
Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan 95 yaşındaki Jak Kamhi, tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybetti. Cenazesi, vasiyeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile İstanbul'a getirildi.
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