Haber Giriş: Kaynak: AA
Çorum'da kömür madeni patladı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 47 yaşındaki Veli Karaduman hayatını kaybetti.
46 yaşındaki Ekrem Atak, 19 yaşındaki Barış Filiz ve Ömer Kula yaralı olarak kurtuldu.
Patlamanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Madenden çıkartılan işçilerden Atak ve Filiz, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kula'nın tedavisi ise İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
Etiketler: çorum iskilip kömür madeni patlamaSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 11:51
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz