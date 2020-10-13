Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malkara ilçesinde ekonomik sıkıntı yaşayanları yüksek faizle para vererek borçlandırdıkları, bu kişilerden geri ödeme zorluğu çekenleri silahla tehdit edip darbettikleri öne sürülen zanlılara yönelik 4 gün önce operasyon düzenlenmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Tekirdağ tefecilik operasyonuSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 11:47
Son Haberler
- 12:09
- 12:05
- 11:56
- 11:47
- 11:41
Sıradaki Haber
Kuyudan çıkarılan Söğle peynirinin kilosu 100 lira
Yükleniyor lütfen bekleyiniz