Çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakırlı ailelerin eylemi 7. gününe girdi. İş dünyası da acılı ailelerin yanında.

ASKON, "Anne Yüreğine Ses Ver" kampanyası başlattı

Oturma eylemine destek veren ASKON Başkanı Orhan Aydın, annelerin büyük bir hainliğe dur diyebilmek için cesurca seslerini çıkarttıklarını söyledi:

"Ana yüreği asla hata yapmaz. Biz de analarımızın yüreğinden çıkan bu sese kulak verip bugün sizlerin karşısına çıktık. Bu yüreklere asla kayıtsız kalamazdık."

"Evine dönenlere burs ve iş imkanı sağlayacağız"

Aydın, dağa kaçırılan gençlere de "Annelerinizi dinleyip eve dönün" çağrısında bulundu:

“Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz. Eğer herhangi bir terör olayları karışmamışsanız okuduğunuz sürece ASKON olarak eğitiminizi tamamlayabilmeniz için sizlere burs temin edeceğiz. Okulunuzu bitirdiyseniz bize müracaat edin iş konusunda size destek olacağız."

"Annelerine kulak versinler, onları desteklemeye hazırız"

Açıklamaya Doğu ve Güneydoğu şube başkanları da katılarak destek mesajlarını yineledi.

Diyarbakır annelerine destek verenler arasında, bir gün önce yakın bir akrabasını şehit veren ASKON Mardin Başkanı Mehmet Şahin Cırık da vardı. Cırık, kaçırılan çocukları her platformda desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Kamera: Edebali Koçdemir

Montaj: Sevinç Özarslan