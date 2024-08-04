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Türkiye
İHA 04.08.2024 23:08

İran'dan yurda giren 2.2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, İran’dan yurda giriş yapan tırda yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

İran'dan yurda giren 2.2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiği duyurdu.

Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin, dikkatli ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

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Gümrük Muhafaza İran Narkotik Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
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