İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu. Sayının artmasıyla Türkiye önlemlerini yoğunlaştırdı.

İran'a açılan Van Kapıköy, Ağrı Gürbulak, Hakkari Esendere ile Nahcivan'a açılan Iğdır Dilucu sınır kapıları geçici olarak kapatıldı. Sınır kapılarından geçişler kontrollü yapılıyor.

Yurda giriş yapacak Türk vatandaşları için önlemler artırıldı

İran üzerinden yurda giriş yapacak Türk vatandaşları için alınan önlemler de artırıldı. Gürbulak ve Kapıköy sınır kapılarına termal kamera sistemi kuruldu. Termal kameranın olduğu yerlerde özel ekipler görev yapıyor. Virüs şüphesi görülen kişiler, hemen bölgedeki sağlık birimlerine götürülüyor.

Türkiye - İran arasındaki Transasya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri de geçici olarak durduruldu.

Sınır hattında devriyeler artırıldı

Önlemler sadece sınır kapılarında alınmıyor. İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'yi giren göçmenlerin virüs taşıması riskine karşı da tedbir alındı. Sınır hattında devriyeler artırıldı. Geri Gönderme Merkezlerinde çalışanlara ise eldiven ve maske dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.