Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları F-16'larla vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, iki F-16 uçağının Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik kararlılıkla süren operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği görülüyor.
Bakanlık görevin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Göklerin Kartalları her daim görevinin başında...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2020
Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır. pic.twitter.com/s5HPGf6jVH
Etiketler: Terör örgütü PKK haftanin F-16Son Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 20:50
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