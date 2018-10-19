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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 18 Ekim'de hava harekatları düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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