Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 18 Ekim'de hava harekatları düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 18 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/kQKuE6Nf6G — TSK (@TSKGnkur) 19 Ekim 2018

Kaynak: TRT Haber