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İpsala Gümrüğü'nde 227 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gümrük kapısına gelen ve gümrük idaresine "plaka saç" cinsi eşya taşıdığı beyan edilen tırı riskli buldu.
Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı tır, x-ray taramasına yönlendirilirken, tırın dorsesinin tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı.
Piyasa değeri 13 milyon
Narkotik dedektör köpeği, arama hangarına alınan aracın şüpheli yoğunluk tespit edilen bölümlerine tepki verirken, araçta gizli bölmeler belirlendi.
15 gizli bölmedeki 209 pakette 227 kilogram esrar bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan uyuşturucuya el konuldu, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: ticaret bakanlığı plaka saç ipsala gümrük kapısıSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 18:27
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