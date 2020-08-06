Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gümrük kapısına gelen ve gümrük idaresine "plaka saç" cinsi eşya taşıdığı beyan edilen tırı riskli buldu.

Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı tır, x-ray taramasına yönlendirilirken, tırın dorsesinin tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Piyasa değeri 13 milyon

Narkotik dedektör köpeği, arama hangarına alınan aracın şüpheli yoğunluk tespit edilen bölümlerine tepki verirken, araçta gizli bölmeler belirlendi.

15 gizli bölmedeki 209 pakette 227 kilogram esrar bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan uyuşturucuya el konuldu, tır sürücüsü gözaltına alındı.