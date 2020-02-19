Bir sosyal medya hesabında Konya’dan geldiği iddia edilen toprağın yarım kilosu 35 liraya, farklı bölgelerden getirildiği iddia edilen yarım kiloluk bir karışım ise 100 liraya satılıyor.

Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor.

Pika sendromunun ismi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Nedeni beslenme yetersizliği

Çocuklarda pika sendromunun yüzde 5-10 oranında görüldüğünü söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Çetin Timur, pika sendromunun ağır nörolojik bozukluklara dahi neden olabileceğini belirtti.

"Sosyoekonomik durumu ve eğitim düzeyi düşük olan toplumlarda pika sendromu daha sık görülüyor. Bunun nedeni de gelişmiş ülkelere göre beslenmenin olumsuz etkileniyor olması. Maddi durumları yetersiz olduğu için kırmızı et, balık, yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi gıdaların tüketimi azaldığı için bu elementlerin alınması da azalmakta ve dolayısıyla pika dediğimiz tablo da sosyoekonomik düzeyi düşük olan kesimlerde daha fazla görülmektedir. Bunun düzeltilmesi için kişilerin sosyoekonomik durumunun düzeltilmesi, eğitim durumuna yükseltilmesi, yani toplumun bu konuda eğitilmesi ve toplumun ekonomik durumunun düzeltilmesi ile pika oranı da azalır."

[Fotoğraf: DHA]

Pika sendromunun belirtileri

Pika sendromunun belirtilerinden de bahseden Dr. Timur, şunları anlattı:

"Pika sendromu ya da pika hastalığında en az bir ay süreyle besin değeri olmayan gıdaların tiksinmeksizin ısrarlı bir şekilde tüketilmesi söz konusudur. Bu besin değeri olmayan maddeler, başta toprak, killi toprak gelmektedir. Bunun yanında kağıt kömür, buz, kibrit başları, badana, çimento, tebeşir gibi nesneleri sayabiliriz. Pika sendromunun başlıca nedeni beslenme yetersizliği, beslenme bozukluğu ve bunlar içerisinde özellikle demir eksikliği gelmekte ve bunun sonucunda bireyler ve çocuklar demir eksikliği için değişik nesneleri yemeğe eğilimli oluyorlar. Bunun dışında bazı psikiyatrik hastalıklarda şizofrenlerde, obsesif kompülsif bozukluklarda başa çıkma mekanizması olarak yabancı cisim yeme söz konusu olabiliyor.”