Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnternetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu
[Fotograf: AA]
Van'da bir alışveriş sitesinin tarihi eserler sattığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Aramada, çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, polis eserlere el koydu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin siber suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışına ilişkin ilanı tespit eden ekipler, şüpheli E.S'nin yaşadığı evde arama yaptı.
Aramada, evde saklanmış sikke görünümlü 7 metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 kalibre tabanca ve metal arama detektörü ele geçirildi.
Etiketler: Van Tarihi Eser
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