İnşaat temeli kazılırken hasar gören bina boşaltıldı

Olay, Aksaray mahallesi Kürkçübaşı Çeşmesi sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat.10.00 sıralarında yan tarafında bulunan inşatta yapılan yanlış kazı nedeniyle Kısmet Apartmanı'nın bir kısmında çökme meydana geldi.

Alt katlarda meydana gelen çökmede şans eseri ölü ve yaralı olmazken, sesleri duyan apartman sakinleri panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler apartmanı önlem amaçlı tahliye ederken, inşaat alanında yapılan kazıdan dolayı boşaltılan alana, moloz doldurarak yeni bir çökmenin önüne geçmeye çalıştı. Zabıta ekipleri tarafından apartman mühürlenirken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Yatak odam tamamen yıkıldı"

Meydana gelen çökmede oturduğu daire hasar gören Luba Tavşancı, "Dış kapı üzerime kilitlendi. Çocuklarımı camdan çıkarttım. Benim yatak odam tamamen yıkıldı. Benim çocuklarım oradaydı. Ben bir gün kaynım da kaldım. Sabah geldim. Duvar yıkıldı. Allahtan gece ben burada uyumadım. Benim çocuklarımın başına bir şey gelirdi. Şimdi biz de bekliyoruz" diye konuştu.

"Çocukları aşağı indirdiğim gibi duvar çöktü"

Apartman sakini Yıldız Geyik, “Ben de kiracıyım. 4-5 çocuğum var. Bugün sabahtan beri sokaktayız. Hiçbir şey yemedik. Şu anda eve giremiyoruz. Evi mühürlediler. Yani bir yetkili gelmedi. Demedi bugün nerede kalacaksınız? Bir yurt olsun, otel olsun insanı yerleştirmez mi? Ben bu saate kadar sokaktayım, çocuklarım komşuda, yani böyle bir şey olabilir mi? Benim beyaz eşyalarım ve yatak odam olduğu gibi çöktü. Sabah saat 10.00'da ses duydum. Dışarıdan geldim burada duvar çöktü. Yukarı çıktım. Çocukları aşağı indirdiğim gibi duvar çöktü.

Bizim bina komple hasar gördü. Yan taraflarda hasar görmüş. Müteahhit buranın yıkımını yaparken, bizi dışarı çıkartmadı. Burada çok yanlış bir yıkım oldu. Yıkım yapılırken, burada hayat söz konusu değil mi? Bunu yıkarken, bodrum katın duvarını yıktı. Ve kadının 4 çocuğu içerideydi. 14 daire var. Her dairede 5-6 kişi yaşıyor. Şuanda akrabası olan gitti. Akrabası olmayan sokaklarda kaldı. Hiçbir bilgi almadık. Muhtar evine gitti. Telefonunu kapattı. Belediyeyi aradım saat 20.30'da çocuklarımla sokakta kaldım dedim. 'Sabah 8.00'de arayın' dediler. 'Size bir yer ayarlarız' dedi. Fakat ben bu gece nerede kalacağım?" dedi.

Tahliye edilen apartman sakini İrfan Bozbulut, "Tabi biz kiracı olarak, gündüz saat 12.00'dan beri mağduruz ve dışarıdayız. Bütün eşyalarımız apartmanın içerisinde. Ne ev sahibi, belediye ekibi müteahhit gelip bizim derdimizi kimse sormadı. Hepimiz çocuklarla beraber dışarıdayız. Neden yıkıldığını söylemediler. Müteahhit buradan gitti. Mağduruz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Herhalde parklarda kalacağız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.