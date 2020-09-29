Haber Giriş: Kaynak: İHA
İnşaat çukuruna düşmek üzere olan otomobili böyle tuttular
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir inşaat çukuruna düşmek üzere olan otomobili mahalleli elleri ile tuttu. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi Hasır Sokak'ta meydana geldi.
Sokakta geri manevra yapan bir otomobilin sol iki tekeri, inşaat çukuruna kaydı. Sürücü, çukura doğru eğilen aracı durdurarak aşağıya indi. Bu sırada olayı gören mahalleli olay yerine gelerek aracı tutmaya başladı.
Mahalleli ve sürücü, itfaiye ekipleri gelinceye kadar aracın çukura düşmemesi için mücadele etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomomobili kurtarmak için çalışma başlattı. Mahalleli, itfaiye ekiplerine de yardım etti.
Otomobil, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çukura düşmeden kurtarıldı.
Etiketler: İstanbul inşaat çukuruSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 12:35
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