İlk Türk Astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna hemşehrileri dualarla eşlik etti

Falcon 9, Dragon uzay aracını fırlattıktan sonra dünyaya geri dönerken Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar, hemşehrisi Gezeravcı’nın yolculuğuna dualar eşliğinde eşlik etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 misyonunun yer aldığı Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta uzaya fırlatıldı.

Mersin’in Silifke ilçesinde ellerinde ’Silifke’mizin gururu Alper Gezeravcı’ ve ’Yörük çocuğu uzaya gidiyor' pankartı taşıyan Silifkeliler Gezeravcı’yı dualarla uzaya gönderdi.

Silifke’nin Göksu Parkı'na kurulan LED ekranlardan Gezeravcı’nın uzaya gidişini izleyen Silifkeliler meşale yakıp, cep telefonlarıyla anı kaydettiler.

Göksu Parkı'nda düzenlenen programa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve Silifkeliler katıldı.

Programda konuşan Vali Pehlivan, “Biz de Mersin’den ve Silifke’den sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bugün 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes mutlu, gururlu ve heyecanlı. Bu gururun en çok yaşandığı noktalardan birisi Mersin ve Silifke’miz. Çünkü uzaya gidecek olan İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı Türkiye’mizin, Mersin’imizin ve Silifke’mizin evladı. Şu anda Alper Gezeravcı kardeşimizin baba ocağı, anne ocağında akrabaları, komşuları ve hemşehrileri ile birlikteyiz. Burada genç kardeşlerimiz ve çocuklarımız var. Alper ağabeylerinin tecrübesini birlikte izleyecek ve inanıyoruz ki onlara çok büyük bir ilham kaynağı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılında açıklanan milli uzay programının maddelerinin hedeflerinden birisi bir Türk astronotun uzaya yolculuk yapması, bilim misyonu ile orada deneyler yapmasaydı. Bunun gerçekleşiyor olması elbette hepimizi mutlu ediyor. Gururlanıyoruz. Gökyüzüne değil gökyüzünün ötesine bir kapı açılıyor. İnanıyoruz ki, burada bulunan ve Türkiye’de yaşayan bütün çocuklarımıza ve gençlerimize ileride bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmalarda büyük bir ışık tutacak yollarını aydınlatacaktır. Tarihi bir anı yaşıyoruz. Alper kardeşimizin yolu açık olsun diyoruz” dedi.

Konuşmadan sonra Silifke Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri gösterilerini sunarken, saatler TSİ 00.49'u gösterdiği an itibari ile coşku tavan yaptı. Alkışlar eşleğinde Silifkeliler Gezeravcı’yı “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganı ile uzaya gönderdi.