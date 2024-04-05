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Türkiye
TRT Haber 05.04.2024 21:53

İliç'teki maden sahasında toprak altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde, maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

İliç'teki maden sahasında toprak altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: TRT Haber]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık" dedi.

Erzincan'daki maden kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Diğer madencileri arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Bayraktar, "İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

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