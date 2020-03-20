Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanlığından sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyarı
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya aracılığıyla yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı.
İletişim Başkanlığından yapılan duyuruda, sosyal medya platformlarında, vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığı belirtildi.
Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ya da e-Devlet üzerinden yapıldığı vurgulandı.
İletişim Başkanlığı, vatandaşların kredi kartı bilgilerini asla paylaşmamalarını istedi. Resmi internet sayfalarının "gov.tr" uzantısıyla bittiği konusunda da uyardı.
Sıradaki Haber
TRT EBA TV frekansları belli oldu... EBA TV nedir? 2020 EBA TV’ye nasıl ulaşılır?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz