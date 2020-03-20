İletişim Başkanlığından yapılan duyuruda, sosyal medya platformlarında, vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığı belirtildi.

Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ya da e-Devlet üzerinden yapıldığı vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, vatandaşların kredi kartı bilgilerini asla paylaşmamalarını istedi. Resmi internet sayfalarının "gov.tr" uzantısıyla bittiği konusunda da uyardı.