Türkiye
İki yılda 4 kez aracı kundaklandı29 Kasım 2019 Cuma 05:32 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 05:35
İstanbul Kartal'da park halindeki bir otomobil kundaklandı. Araç sahibinin daha önce 3 kez daha aracının kundaklandığı öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta Ünal D'ye ait otomobilin yandığını görenler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Şüphelilerin bir araçla geldiği, otomobili yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Ünal D'nin, son 2 yılda kundaklanan dördüncü aracı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: kundaklama Kartal itfaiye