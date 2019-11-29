Türkiye

İki yılda 4 kez aracı kundaklandı

29 Kasım 2019 Cuma 05:32 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 05:35

İstanbul Kartal'da park halindeki bir otomobil kundaklandı. Araç sahibinin daha önce 3 kez daha aracının kundaklandığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]