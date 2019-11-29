Helal Gıda Sektörü trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Türkiye hızla büyüyen sektörde önemli bir merkez olma yolunda. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Helal Expo İstanbul'da kapılarını açtı. 50 ülkeden 250 firma gıdadan kozmetiğe, giyimden ilaca ürünlerinin tanıtımını yapıyor.

Dünya Helal Zirvesi ve "7'nci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo" başladı.

İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki Helal Fuar'da gıdadan kozmetiğe, giyimden ilaç sektörüne birçok alanda stant açıldı.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak, "İslam ülkeleri arasında hem ticareti artırma konusunda bir mihengi noktası bulma hem ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için bir gayret olarak algılamaz lazım." dedi.

Türkiye'nin hedefi, 7 trilyon dolara çıkması beklenen sektörden daha fazla pay alabilmek.

Helal Expo Başkanı Yunus Ete, "Dünyanın en büyük helal organizasyonu bu organizasyon ve dünyada bir merkez olma özelliği kazandı." ifadelerini kullandı.

Fuara 50'yi aşkın ülkeden 250 firma katıldı.

"Akreditasyon Kurumundan akreditasyon alabilmek için yarışıyorlar"

Türkiye'nin helal ticaretinde merkez ve lider konuma yükselmesi amacıyla kurulan Helal Akreditasyon Kurumu da çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Helal Akreditasyon Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, "Dünyanın dört bir tarafından bize akredite olmak için helal uygunluk değerlendirme kuruluşları formlarını gönderiyorlar. Türkiye'deki Helal Akreditasyon Kurumundan akreditasyonu alabilmek için birbirleriyle yarışır hale gelmişlerdir." diye konuştu.

Helal Expo, 1 Aralık'a kadar Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde

Dünya Helal Zirvesi'nde de bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri paneller düzenleyecek. Panellerde helal gıdayla ilgili son gelişmeler değerlendirilecek, küresel çözüm önerileri ele alınacak. Dünya Helal Zirvesi ile "7'nci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo" 1 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: TRT Haber