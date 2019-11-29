Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Adana, Osmaniye, Nevşehir çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rize, Bayburt, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu, Ağrı çevrelerinin hafif karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bugünden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan hava sıcaklıklarının pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber