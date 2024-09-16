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Türkiye
DHA 16.09.2024 07:30

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Murat Kuzu öldü, A.T. yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Murat Kuzu yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle iki otomobil savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu anlaşılan Murat Kuzu, Domaniç Devlet Hastanesi'ne, A.T. ise Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Murat Kuzu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. A.T. ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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