Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İki binanın arasında kalan cami ilginç görüntü oluşturdu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Tabakhane Camii, zaman içinde 7 katlı iki apartmanın arasında sıkışıp kaldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde 1986 yılında yapılan Tabakhane Mobilyacılar Camii, yıllar içinde etrafına yapılan binaların arasında kaldı. Tabakhane esnafı ve mahalleliler tarafından yaptırıldığı öğrenilen cami, 7 katlı 2 binanın ortasında kalarak neredeyse fark edilemez oldu.
Minarenin boyuna ulaşan binaların adeta cami ile bütünleşmesi ilginç bir görüntü oluşturuyor.
Bilmeyenler camiyi bulmakta zorlanırken, çevrede yaşayan vatandaşlar binaların camiden sonra yapıldığını belirtti.
Etiketler: Eskişehir
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