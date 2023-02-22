Sındırgı Kaymakamlığı ve Sındırgı Belediyesince deprem bölgesine destek olunması için başlatılan "Hatay'da Sındırgı Mahallesi" kampanyası kapsamında yaklaşık 40 konteyner için bağış toplandı.

Toplanan bağışlar sonucu yapımına başlanılan ilk konteyner, Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Hatay'da oluşturulacak alanın alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 100 konteyner 1 Mart'tan itibaren kurulmaya başlanacak.

"Sındırgı Mahallesi"nin, hayırseverlerin de destekleriyle 31 Mart'ta vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki insanların kalıcı konutlar yapılana kadar barınma ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

Yavaş, Sındırgı'daki 75 mahallenin destekleriyle çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Allah halkımızdan binlerce razı olsun geliyorlar, destek veriyorlar ve inşallah Sındırgının Mahallesi ve vatandaşlarımızın katkısıyla orada 100 ev olacak. Hatay halkının bir nebze olsa barınma ihtiyaçları giderilmiş olunacak." diye konuştu.

İlk konteynerlerini aldıklarını dile getiren Karagür Mahallesi Muhtarı Onur Kara da deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki örnek konteyneri incelemeye gelen vatandaşlardan Tahir Gökberk Kumral da depremzede vatandaşların soğuktan korunması gerektiğini vurguladı.

Projeyi çok beğendiğini anlatan Kumral, "Çok güzel düşünülmüş bir proje, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.