Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a getirilen 1213 yaralının tedavisi sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 11 bin 691 hastadan 1213'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken 10 bin 478 kişi taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Kente getirilen 11 bin 691 yaralıdan 10 bin 478'i taburcu edilirken, 1213 depremzedenin tedavisi sürüyor.
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