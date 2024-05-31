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Türkiye
AA 31.05.2024 12:00

İkamet izinli yabancılar en fazla İstanbul'da en az Tunceli'de

Türkiye'de ikamet izinli yabancı en fazla 550 bin 959 kişi ile İstanbul'da, ikamet izinli en az yabancı ise 50 kişiyle Tunceli'de bulunuyor.

İkamet izinli yabancılar en fazla İstanbul'da en az Tunceli'de

 Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 23 Mayıs 2024 itibarıyla eğitim, sağlık, çalışma, turizm gibi sebeplerle toplam 1 milyon 125 bin 61 yabancı Türkiye'de ikamet izniyle yaşıyor.

Bunlardan 595 bin 936'sı kısa dönem, 174 bin 242'si öğrenci, 127 bin 203'ü aile ve 227 bin 680'i diğer ikamet izinlerine sahip.

İstanbul, 550 bin 959 kişi ile en fazla ikamet izinli yabancı nüfusuna sahip il oldu. İstanbul'u, 126 bin 758 yabancı ile Antalya ve 75 bin 188 yabancı ile Ankara takip ediyor. Bursa'da 50 bin 695, Mersin'de 46 bin 584, İzmir'de 27 bin 517 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

İkamet izinli yabancı nüfusunun en az olduğu iller arasında 50 kişi ile Tunceli, 86 kişi ile Muş ve 199 kişi ile Bitlis yer alıyor.

En fazla ikamet izinli yabancı Türkmenistan'dan

Türkiye'de ikamet izniyle bulunan ilk 10 uyruğa bakıldığında 112 bin 251 kişi ile Türkmenistan vatandaşları ilk sırada yer alıyor.

Bunu, 96 bin 423 kişi ile Rusya Federasyonu, 86 bin 9 kişi ile Irak, 81 bin 79 kişi ile İran ve 77 bin 294 kişi ile Suriye vatandaşları takip ediyor. Azerbaycan'dan 72 bin 604, Özbekistan'dan 55 bin 881, Kazakistan'dan 48 bin 295, Afganistan'dan 40 bin 607 ve Ukrayna'dan 35 bin 566 yabancı ikamet izniyle Türkiye'de bulunuyor.

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