İHH Orta Doğu Masasından Umut Bilgin, Ramazan kumanyası dağıtım faaliyetleri için Lübnan'a gelen ikinci İHH ekibi olduklarını ve başkent Beyrut'un yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunan Sayda kenti ile Ketermaya bölgesinde 600 aileye kumanya dağıttıklarını söyledi.

Yardımların Lübnanlı yoksul ailelerin yanı sıra, Suriye ve Filistinli mültecileri kapsadığını aktaran Bilgin, ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde 3 binden fazla kişiye iftar vereceklerini belirtti.

Bilgin, Ramazan ayı boyunca Lübnan genelinde 3 bin 800 aileye gıda yardımında bulunacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ise Ketermaya bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan İHH gönüllülerine eşlik etti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA