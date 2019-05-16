Türkiye
Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
16 Mayıs 2019 Perşembe 23:05 - Son Güncelleme 16 Mayıs 2019 Perşembe 23:07
Ankara’da organize sanayi bölgesinde lastikçiler sitesinde hurda lastiklerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1512. Sokak’ta lastikçiler sitesinin bulunduğu bölgede hurda lastiklerin tutuşması sonucu çıkan yangın kısa zamanda büyüdü. Yangına olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak: İHA
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