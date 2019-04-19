İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Kilis Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İHH'nin "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla dünyanın dört bir yanında faaliyette bulunduğu belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yurt içindeki ihtiyaç sahiplerinin de unutulmadığı aktarılan açıklamada, "Hayırseverlerin bağışlarıyla alınan gıda malzemeleri paketlenerek hazır hale getirildi. Zekat, sadaka, fitre ve bağışlar on binlerce kişiye ulaştırılacak. Bugün itibariyle 46 tırdan oluşan yardımlar, Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hazırlanan erzak kolilerinin içinde; kuru bakliyat, yağ, un, şeker, pirinç, bulgur, tel şehriye, irmik, mercimek, makarna gibi malzemelerin bulunduğu ve 5 kişilik aileye ramazan ayı boyunca yeteceği aktarıldı.

Kaynak: AA