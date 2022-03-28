Milli Savunma Bakanlığış sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiği açıklamasını yapmış, SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayının emniyete alındığı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandığı bildirilmişti.

Sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar ise Sahil Güvenlik Komutanlığının uyarılarının ardından limana döndü.

Balıkçılardan Salih Göre, mayın bulunduğu haberini aldıklarında çok tedirgin olduklarını söyledi.

Avlanmadan limana dönmek zorunda kaldıklarını aktaran Göre, "Bizim üzerimizden askeri uçaklar birkaç sefer geçti, helikopterler geldi. Sahil güvenlik derhal müdahale etmek için olay yerine geldi. Ama biz de güvenliğimiz açısından dönmek zorunda kaldık." diye konuştu.

"Savaş maalesef çok kötü bir şey olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu"

Limandaki endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü anlatan Göre, bir süre denize açılmayı düşünmediğini kaydetti.

Bu durumla karşı karşıya kaldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Göre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz avlanmak, ekmek paramız için denize çıkıyoruz. Bu savaş maalesef çok kötü bir şey olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Bizi bile etkiledi, hiç ilgimiz yokken savaş mağduru olduk diyebiliriz. Mayının bulunmasının ardından en üst güverteye çıkıp istem dışı olarak denizi sürekli taramaya başladık. Belki yakınlarda olabilir, o riski hissettik tedirgin olduk, dolayısıyla bir an önce karaya gelmek istedik."