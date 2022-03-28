Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi
[Fotoğraf: AA]
Başkent polisinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 378 kişi gözaltına alınırken zanlılardan 37'si tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 378 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Aramalarda 9,8 kilogram eroin, 870 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 200 gram sentetik kannabinoid ve 700 sentetik ecza ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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