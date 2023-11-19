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Türkiye
DHA 19.11.2023 17:18

İğneada'da selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibinin ifadesi ortaya çıktı

İğneada'da meydana gelen selde bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin tutuklanan tesisin sahibi Bülent Bayrak'ın ifadesi, ortaya çıktı. Bayrak, savcılık ifadesinde, "İmara aykırılığın giderilmemesi sebebiyle yıkım kararı alındığını şimdi sizden öğrendim. Bu yıkım kararına karşı iptal davası açılıp, açılmadığını bilmiyorum" dedi.

İğneada'da selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibinin ifadesi ortaya çıktı
[Fotograf: AA]

Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi.

Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, hayatını kaybetti.

'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Özel İdare tarafından mühürlenen işletme hakkında da yıkım kararı verildiği belirlendi. Ancak yıkım kararına rağmen tesisin 'Sisli Vadi' adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında faaliyet alanı olarak 'karma çiftlik' olarak gösterildi.

İğneada'da selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibinin ifadesi ortaya çıktı

'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımı, sosyal medya hesaplarından, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleri ile yapıldığı ortaya çıktı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada firmanın sahibi Bülent Bayrak hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi.

Keşan'da yakalanan Bayrak ile firma yöneticileri Sevcan Ulutürk ile Canan Aydın, tutuklandı.

Bayrak'ın yakalanmadan önce Demirköy Cumhuriyet Savcılığı'na yazdığı dilekçe ile tutuklandığı sırada Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadelere ulaşıldı.

İğneada'da selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Dilekçesinde sağlık sorunları nedeniyle teslim olmadığını söyleyen Bayrak, savcılık ifadesinde ise "Şirket işlerini ayarlamadan yakalanamaz ya da tutuklanamazdım. Bu sebeple adli mercilerin çağrılarına icabet edemedim" dedi. Bayrak'ın 15 Eylül'de Demirköy Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdiği dilekçede, "05.09.2023 tarihinde Sisli Vadi olarak bilinen bölgede yaşanan sel felaketi ve elim can kayıplar sonrası şahsıma yönelik soruşturmalar ve gözaltı karanını duymuş bulunmaktayım. En kısa sürede gelip sayın makam huzurunda tabii ki ifade vereceğim" ifadeleri yer aldı.

İğneada'da selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibinin ifadesi ortaya çıktı

"Yıkım kararını şimdi sizden öğrendim"

Bayrak, tesise muhalif encümen üyelerinin açtığı davadan dolayı ruhsat alabilmelerinin söz konusu olmayacağını belirterek, "Bir süre sonra imara aykırılığın giderilmemesi sebebiyle yıkım kararı alındığını şimdi sizden öğrendim. Bu yıkım kararına karşı iptal davası açılıp, açılmadığını bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla idari para cezasının, yapı tatil tutanağının ve mühürleme işleminin iptali için dava açmıştık. Açtığımız davaların sonucunu şirket avukatımız daha iyi bilir. Herkes şirketin böyle bir durumla karşı karşıya kalması sebebiyle batacağımızı düşünerek alacaklarını bir an evvel tahsil etme gayretine girdi. Şirket işlerini ayarlamadan yakalanamaz ya da tutuklanamazdım. Bu sebeple adli mercilerin çağrılarına icabet edemedim" dedi.

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