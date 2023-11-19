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Türkiye
İHA 19.11.2023 16:14

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Ceylanpınar semalarını kapladı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Ceylanpınar’da gökyüzünü kapladı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Ceylanpınar semalarını kapladı
[Fotograf: İHA]

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz, Ceylanpınar ilçesinin semalarını kapladı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçe adeta kızıla boyanırken toz bulutu ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkeze kadar ulaştı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Ceylanpınar semalarını kapladı

Yetkililer, toz bulutu nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların solunun sıkıntısı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yılda birkaç defa yoğun toz bulutu ile karşılaştıklarını söyleyen esnaf ise toz yoğunluğunun yaşandığı gün içerisinde vatandaşların evlerine kapandığını ve fazla alışveriş olmadığını belirtti. 

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