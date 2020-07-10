Haber Giriş: Kaynak: AA
Iğdır'da kuvvetli sağanak hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da etkili olan sağanak, bazı iş yeri ve kamu kuruluşlarında hasara neden oldu. 4 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı caddeleri su bastı.
Tuzluca ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak, bir süre sonra fırtınaya dönüştü.
Yaklaşık 4 saat boyunca aralıksız etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, bazı caddeler yürünmez hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
İlçe girişinde bulunan Tuzluca Belediyesine ait depo yıkıldı, deponun hafriyatı kara yoluna döküldü.
Ayrıca, Iğdır-Kars kara yolunda ilerleyen sürücüler aşırı yağış ve su taşkınları nedeniyle güçlükle ilerledi.
Etiketler: ığdır haberler ığdır hava durumu sağanak yağışSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 19:29
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