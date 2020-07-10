Tuzluca ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak, bir süre sonra fırtınaya dönüştü.

Yaklaşık 4 saat boyunca aralıksız etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, bazı caddeler yürünmez hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

İlçe girişinde bulunan Tuzluca Belediyesine ait depo yıkıldı, deponun hafriyatı kara yoluna döküldü.

Ayrıca, Iğdır-Kars kara yolunda ilerleyen sürücüler aşırı yağış ve su taşkınları nedeniyle güçlükle ilerledi.